BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zeigt sich am Mittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Zuletzt ging es für das BAT-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 37,91 GBP.

Das Papier von BAT legte um 11:49 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 37,91 GBP. Die BAT-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 37,92 GBP. Bei 37,66 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 454.647 BAT-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.10.2024 (26,22 GBP). Mit einem Kursverlust von 30,84 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,45 GBP ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BAT am 12.02.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 18.02.2027.

Experten taxieren den BAT-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,39 GBP je Aktie.

