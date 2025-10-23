BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag mit Verlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 38,01 GBP abwärts.

Der BAT-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 38,01 GBP. In der Spitze fiel die BAT-Aktie bis auf 38,00 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 38,19 GBP. Von der BAT-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 45.669 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (44,00 GBP) erklomm das Papier am 22.08.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,76 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 26,26 GBP am 01.11.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 30,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

BAT-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,45 GBP aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Die Bilanz zum am 30.06.2009 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BAT am 04.08.2009.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 12.02.2026 terminiert. Die Q4 2026-Finanzergebnisse könnte BAT möglicherweise am 18.02.2027 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 3,39 GBP belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

