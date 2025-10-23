DAX24.174 +0,1%Est505.662 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,84 +2,2%Nas22.877 +0,6%Bitcoin94.501 +1,9%Euro1,1614 ±-0,0%Öl65,54 +1,9%Gold4.142 +1,2%
So entwickelt sich BAT

BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Nachmittag

23.10.25 16:08 Uhr
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Nachmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 38,42 GBP.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BAT PLC (British American Tobacco)
44,75 EUR 0,95 EUR 2,17%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 38,42 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 38,94 GBP. Bei 38,19 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.257.003 BAT-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 46,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.

BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumMeistgelesen
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)

DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
05.09.2025BAT BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
01.10.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
11.09.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
05.09.2025BAT BuyUBS AG
05.08.2025BAT BuyJefferies & Company Inc.
01.08.2025BAT BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.09.2025BAT NeutralGoldman Sachs Group Inc.
04.08.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.06.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
03.06.2025BAT Sector PerformRBC Capital Markets
27.05.2025BAT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
17.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
02.09.2025BAT UnderperformRBC Capital Markets
21.11.2019BAT UnderweightMorgan Stanley
21.10.2019BAT UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
17.06.2019BAT UnderweightMorgan Stanley

