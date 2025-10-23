BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT steigt am Nachmittag
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,9 Prozent auf 38,42 GBP.
Um 15:52 Uhr stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 38,42 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 38,94 GBP. Bei 38,19 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 1.257.003 BAT-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 46,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,45 GBP. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 43,57 GBP aus.
BAT gewährte am 04.08.2009 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2009 abgelaufenen Quartals.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.02.2026 veröffentlicht. Schätzungsweise am 18.02.2027 dürfte BAT die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,39 GBP je Aktie belaufen.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
