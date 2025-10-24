BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Vormittag tiefer
Die Aktie von BAT gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BAT-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 38,51 GBP.
Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 38,51 GBP. Die BAT-Aktie sank bis auf 38,47 GBP. Bei 38,49 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 37.120 BAT-Aktien den Besitzer.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 14,26 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 01.11.2024 bei 26,26 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die BAT-Aktie mit einem Verlust von 31,81 Prozent wieder erreichen.
Experten gehen davon aus, dass BAT-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,45 GBP rechnen können. Im Vorjahr schüttete BAT 2,40 GBP aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.02.2026 erfolgen. BAT dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 18.02.2027 präsentieren.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,39 GBP in den Büchern stehen haben wird.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
