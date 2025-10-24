DAX24.222 +0,1%Est505.668 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 +2,6%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.681 +1,0%Euro1,1615 ±-0,0%Öl66,01 +0,1%Gold4.059 -1,6%
BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit Verlusten

Die Aktie von BAT gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BAT befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im London-Handel 0,3 Prozent auf 38,53 GBP ab.

Die BAT-Aktie notierte um 11:48 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 38,53 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,47 GBP nach. Bei 38,49 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 367.470 BAT-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 44,00 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,20 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 26,26 GBP fiel das Papier am 01.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BAT-Aktie damit 46,73 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2009 – vorgestellt.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.

Den erwarteten Gewinn je BAT-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,39 GBP fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BAT-Aktie

BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück

Scandinavian Tobacco-Aktie - die Dividendenperle aus Dänemark

BAT-Aktie in Grün: BAT bestätigt nach besser als erwarteten Zahlen Prognose

