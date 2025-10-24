BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT zieht am Nachmittag an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BAT. Das Papier von BAT konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,2 Prozent auf 38,71 GBP.
Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von BAT zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,2 Prozent auf 38,71 GBP. Das bisherige Tageshoch markierte die BAT-Aktie bei 38,80 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 38,49 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 959.561 Stück.
Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BAT-Aktie mit einem Kursplus von 13,67 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 26,26 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (01.11.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,16 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Jahr 2024 erhielten BAT-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,40 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,45 GBP. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,57 GBP je BAT-Aktie aus.
Am 04.08.2009 legte BAT die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2009 endete, vor.
BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 12.02.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 18.02.2027.
Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,39 GBP je BAT-Aktie.
Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)
Analysen zu BAT PLC (British American Tobacco)
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.10.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|11.09.2025
|BAT Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.09.2025
|BAT Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.09.2025
|BAT Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.08.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.06.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.06.2025
|BAT Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.05.2025
|BAT Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|02.09.2025
|BAT Underperform
|RBC Capital Markets
|21.11.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
|21.10.2019
|BAT Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|17.06.2019
|BAT Underweight
|Morgan Stanley
