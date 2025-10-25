DAX24.240 +0,1%Est505.675 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,88 -2,1%Nas23.205 +1,2%Bitcoin96.206 +0,8%Euro1,1625 ±0,0%Öl65,69 -0,4%Gold4.112 -0,3%
Lukrative ICP-Anlage?

Wie viel Verlust ein Investment in Internet Computer von vor 5 Jahren eingefahren hätte

25.10.25 11:03 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Internet Computer-Investment verlieren können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
3,1219 USD -0,0252 USD -0,80%
Charts|News

Internet Computer war gestern vor 5 Jahren 46,84 USD wert. Hätte ein Anleger 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt in ICPinvestiert, wäre er nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Die Anlage hätte nun einen Wert von 67,19 USD, da sich der Wert von Internet Computer am 24.10.2025 auf 3,147 USD belief. Damit wäre die Investition 93,28 Prozent weniger wert.

Bei 2,978 USD erreichte der Coin am 22.10.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 15,31 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com