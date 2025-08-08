BAT-Aktie in Rot: Finanzchefin Soraya Benchikh tritt zurück
British American Tobacco (BAT) benötigt einen neuen Finanzvorstand.
Werte in diesem Artikel
CFO Soraya Benchikh trete mit sofortiger Wirkung zurück, teilte der britische Tabakkonzern jetzt mit. Der Prozess zur Suche nach ihrem Nachfolger sei eingeleitet. Übergangsweise übernimmt Javed Iqbal - derzeit Direktor für Digitales und Information - die Position. Benchikh stehe bis Ende des Jahres zur Verfügung, um den Übergang zu unterstützen, teilte BAT am Dienstag weiter mit.
BAT erklärte außerdem, der Konzern sei auf dem besten Weg, seine Prognosen für das Gesamtjahr zu erfüllen.
Im Londoner Handel sinkt die BAT-Aktie zwischenzeitlich um 1,78 Prozent auf 42,38 Pfund.
DJG/DJN/rio/mgo
DOW JONES
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com
