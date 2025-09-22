BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von BAT

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 1,1 Prozent auf 39,28 GBP ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 39,28 GBP. Im Tief verlor die BAT-Aktie bis auf 39,17 GBP. Mit einem Wert von 39,62 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via London 1.014.755 BAT-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 44,00 GBP erreichte der Titel am 22.08.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 12,02 Prozent. Bei 26,22 GBP fiel das Papier am 23.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 33,25 Prozent könnte die BAT-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,76 GBP. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BAT am 04.08.2009.

BAT dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 05.02.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der BAT-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 11.02.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem BAT-Gewinn in Höhe von 3,87 GBP je Aktie aus.

