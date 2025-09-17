BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Mittag mit stabiler Tendenz

BAT im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von BAT. Die BAT-Aktie zeigte sich zuletzt im London-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 38,99 GBP an der Tafel.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die BAT-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 38,99 GBP. Der Kurs der BAT-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 39,51 GBP zu. Der Kurs der BAT-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 38,88 GBP nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 39,35 GBP. Zuletzt wechselten via London 360.340 BAT-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 44,00 GBP. Dieser Kurs wurde am 22.08.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der BAT-Aktie ist somit 12,84 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 26,22 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.10.2024). Abschläge von 32,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für BAT-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,76 GBP ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 43,57 GBP an.

Am 04.08.2009 lud BAT zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2009 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BAT am 05.02.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2026-Finanzergebnisse von BAT rechnen Experten am 11.02.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass BAT im Jahr 2027 3,87 GBP Gewinn je Aktie ausweisen wird.

