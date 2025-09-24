BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BAT gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die BAT-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 39,12 GBP.

Die BAT-Aktie konnte um 09:06 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 39,12 GBP. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 39,29 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 39,12 GBP. Zuletzt wechselten 125.656 BAT-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 44,00 GBP. Das 52-Wochen-Hoch liegt 12,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BAT-Aktie. Am 23.10.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,22 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 32,98 Prozent würde die BAT-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,76 GBP. Im Vorjahr erhielten BAT-Aktionäre 2,40 GBP je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 43,57 GBP.

Am 04.08.2009 hat BAT die Kennzahlen zum am 30.06.2009 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Voraussichtlich am 05.02.2026 dürfte BAT Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 11.02.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 3,87 GBP je Aktie belaufen.

