Gerresheimer-Aktie höher: Hauck Aufhäuser IB belässt Gerresheimer auf 'Buy'
Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen.
Die Bafin-Sonderprüfung sei zwar ein neuerlicher Vertrauensdämpfer, schrieb Alexander Galitsa in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Letztlich sei das Ausmaß der möglicherweise notwendigen Umbuchungen in der Bilanz für den Verpackungsspezialisten allerdings sehr gering. Galitsa setzt zudem darauf, dass der Verkauf des Moulded-Glass-Geschäfts verborgene Werte zutage fördert.
Die Gerresheimer zeigt sich auf XETRA 0,72 Prozent höher bei 36,46 Euro.
HAMBURG (dpa-AFX Broker)
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:01
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:51
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Gerresheimer Halten
|DZ BANK
|24.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|Barclays Capital
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
