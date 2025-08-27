Gerresheimer-Aktie steigt: Gerresheimer strukturiert Refinanzierung neu
Gerresheimer will mit zwei Darlehen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen von insgesamt 200 Millionen Euro einen Teil der Brückenfinanzierung zur Akquisition von Bormioli Pharma vorzeitig ablösen.
Werte in diesem Artikel
Für eine bestehende revolvierende Darlehensfazilität in Höhe von 675 Millionen Euro und die verbleibende Brückenfinanzierung von rund 525 Millionen Euro seien bestimmte wesentliche Vertragsbedingungen flexibilisiert worden, teilte der Verpackungshersteller mit.
Damit habe der MDAX-Konzern das Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung optimiert und die Flexibilität erweitert, um die Wachstumsstrategie wie geplant umzusetzen. Der Konzern werde im Rahmen der Unternehmensstrategie weiterhin selektiv in margensteigernde Wachstumsprojekte investieren und strebe 2026 einen positiven Free Cashflow an.
Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Gerresheimer am Donnerstag zeitweise um 1,37 Prozent auf 42,86 Euro.
DOW JONES
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Gerresheimer News
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Gerresheimer Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|03.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen