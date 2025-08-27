DAX24.146 +0,4%ESt505.426 +0,6%Top 10 Crypto16,16 +1,0%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.329 +1,9%Euro1,1639 ±-0,0%Öl67,87 +0,1%Gold3.395 -0,1%
Brückenfinanzierung

Gerresheimer-Aktie steigt: Gerresheimer strukturiert Refinanzierung neu

28.08.25 09:49 Uhr
Gerresheimer-Aktie gewinnt: Gerresheimer erneuert Refinanzierungsstruktur | finanzen.net

Gerresheimer will mit zwei Darlehen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen von insgesamt 200 Millionen Euro einen Teil der Brückenfinanzierung zur Akquisition von Bormioli Pharma vorzeitig ablösen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
43,24 EUR 0,74 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Für eine bestehende revolvierende Darlehensfazilität in Höhe von 675 Millionen Euro und die verbleibende Brückenfinanzierung von rund 525 Millionen Euro seien bestimmte wesentliche Vertragsbedingungen flexibilisiert worden, teilte der Verpackungshersteller mit.

Damit habe der MDAX-Konzern das Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung optimiert und die Flexibilität erweitert, um die Wachstumsstrategie wie geplant umzusetzen. Der Konzern werde im Rahmen der Unternehmensstrategie weiterhin selektiv in margensteigernde Wachstumsprojekte investieren und strebe 2026 einen positiven Free Cashflow an.

Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Gerresheimer am Donnerstag zeitweise um 1,37 Prozent auf 42,86 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
17.07.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
03.06.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

