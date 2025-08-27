Brückenfinanzierung

Gerresheimer will mit zwei Darlehen von der BayernLB und der Landesbank Hessen-Thüringen von insgesamt 200 Millionen Euro einen Teil der Brückenfinanzierung zur Akquisition von Bormioli Pharma vorzeitig ablösen.

Für eine bestehende revolvierende Darlehensfazilität in Höhe von 675 Millionen Euro und die verbleibende Brückenfinanzierung von rund 525 Millionen Euro seien bestimmte wesentliche Vertragsbedingungen flexibilisiert worden, teilte der Verpackungshersteller mit.

Damit habe der MDAX-Konzern das Fälligkeitsprofil der Unternehmensfinanzierung optimiert und die Flexibilität erweitert, um die Wachstumsstrategie wie geplant umzusetzen. Der Konzern werde im Rahmen der Unternehmensstrategie weiterhin selektiv in margensteigernde Wachstumsprojekte investieren und strebe 2026 einen positiven Free Cashflow an.

Im XETRA-Handel verteuern sich die Papiere von Gerresheimer am Donnerstag zeitweise um 1,37 Prozent auf 42,86 Euro.

