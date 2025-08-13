Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

09:26 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 68,00 auf 66,80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Gerresheimer und Schott Pharma aber besser aus./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG