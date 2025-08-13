Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,57 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 68,00 auf 66,80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Gerresheimer und Schott Pharma aber besser aus./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Buy
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
66,80 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
45,10 €
|Abst. Kursziel*:
48,12%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
44,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,11%
|
Analyst Name:
James Vane-Tempest
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,73 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|09:26
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|17.07.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
