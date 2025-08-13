DAX 24.260 +0,3%ESt50 5.401 +0,2%Top 10 Crypto 17,07 +0,4%Dow 44.922 +1,0%Nas 21.713 +0,1%Bitcoin 104.313 -1,0%Euro 1,1679 -0,2%Öl 65,92 +0,3%Gold 3.349 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 TUI TUAG50 Lufthansa 823212 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Commerzbank CBK100 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Eckert Ziegler 565970
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX fester -- Asiens Börsen uneins -- RWE-Ergebnis bleibt hinter Schätzungen zurück -- Bitcoin erreicht neues Rekordhoch -- thyssenkrupp im Fokus
Top News
MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht MDAX-Papier Ströer SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Ströer SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht IBEX 35-Wert Telefonica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Telefonica von vor 3 Jahren eingebracht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Gerresheimer Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
44,50 EUR -0,52 EUR -1,16 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,57 Mrd. EUR

KGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A0LD6E

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A0LD6E6

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GRRMF

Jefferies & Company Inc.

Gerresheimer Buy

09:26 Uhr
Gerresheimer Buy
Aktie in diesem Artikel
Gerresheimer AG
44,50 EUR -0,52 EUR -1,16%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 68,00 auf 66,80 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die deutschen Hersteller von Spezialverpackungen für die Pharmaindustrie hätten einen mauen Markt vor sich, schrieb James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Längerfristig sehe es für Gerresheimer und Schott Pharma aber besser aus./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 15:39 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 19:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Zusammenfassung: Gerresheimer Buy

Unternehmen:
Gerresheimer AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
66,80 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
45,10 €		 Abst. Kursziel*:
48,12%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
44,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,11%
Analyst Name:
James Vane-Tempest 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,73 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Gerresheimer AG

09:26 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
05.08.25 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
17.07.25 Gerresheimer Underperform Bernstein Research
17.07.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu JinkoSolar

finanzen.net JinkoSolar Aktie News: JinkoSolar legt am Mittwochnachmittag zu
finanzen.net JinkoSolar: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Ausblick: JinkoSolar stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Erste Schätzungen: JinkoSolar vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
finanzen.net JinkoSolar mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net JinkoSolar: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
finanzen.net Ausblick: JinkoSolar verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
finanzen.net JinkoSolar: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
PR Newswire JinkoSolar Powers Clean Energy Future with 21.6 MWh Energy Storage Systems for Distributed Energy Infrastructure
PR Newswire JinkoSolar's EAGLE® G6R Residential PV Module Named Sustainable Product of the Year by Green Builder® Media
PR Newswire JinkoSolar and ib vogt Partner to Deliver High-Efficiency Tiger Neo Modules for Spain's 513 MWp Segovia Solar Cluster
PR Newswire JinkoSolar Releases "How to Finance Solar for All?" Position Paper During 2025 London Climate Week
PR Newswire JinkoSolar Announces Cash Dividend
PR Newswire JinkoSolar Earns RETC's "Overall Highest Achiever" Award for the Sixth Consecutive Year
PR Newswire JinkoSolar Recognized as Top Performer in PVEL's PV Module Reliability Scorecard for the Eleventh Consecutive Time
PR Newswire JinkoSolar's EAGLE® Preserve Program Approved as the State of Washington's 1st Module Stewardship Program
RSS Feed
JinkoSolar zu myNews hinzufügen