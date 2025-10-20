DAX24.291 +1,9%Est505.687 +1,4%MSCI World4.346 +1,2%Top 10 Crypto15,17 +6,2%Nas23.015 +1,5%Bitcoin95.493 +2,5%Euro1,1657 ±-0,0%Öl60,72 -1,0%Gold4.351 +2,4%
Aktie im Fokus

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagnachmittag in Grün

20.10.25 16:08 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Montagnachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Gerresheimer. Zuletzt stieg die Gerresheimer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,5 Prozent auf 27,04 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
27,40 EUR 0,54 EUR 2,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von Gerresheimer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 27,04 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Gerresheimer-Aktie bisher bei 27,08 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 27,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.406 Gerresheimer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.10.2024 bei 85,95 EUR. 217,86 Prozent Plus fehlen der Gerresheimer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,02 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Gerresheimer-Aktie ist somit 3,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,038 EUR, nach 0,040 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,70 EUR.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Gerresheimer am 14.10.2025. Das EPS lag bei -0,37 EUR. Ein Jahr zuvor waren 0,79 EUR je Aktie erzielt worden. Gerresheimer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 560,68 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 26.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Gerresheimer veröffentlicht werden. Gerresheimer dürfte die Q4 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 25.02.2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 3,23 EUR je Gerresheimer-Aktie.

Redaktion finanzen.net

