Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag tiefer

So entwickelt sich Gerresheimer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,72 EUR abwärts.

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 26,72 EUR. Die Gerresheimer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,48 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.473 Gerresheimer-Aktien.

Bei einem Wert von 86,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 222,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gerresheimer-Aktie. Am 17.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Gerresheimer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,052 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,70 EUR aus.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerresheimer ein EPS von 0,79 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 560,68 Mio. EUR im Vergleich zu 498,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 25.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

