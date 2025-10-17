DAX23.783 -2,0%Est505.569 -1,5%MSCI World4.279 -0,3%Top 10 Crypto14,14 -5,3%Nas22.563 -0,5%Bitcoin90.092 -2,5%Euro1,1707 +0,1%Öl60,75 -0,4%Gold4.335 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 D-Wave Quantum A3DSV9 Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 NEL ASA A0B733 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Tesla A1CX3T Amazon 906866 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Sorgen über US-Kreditkrise: DAX fällt vorbörslich -- Asiens Märkte unter Druck -- Conti übertrifft Erwartungen -- Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT , Essilor-Luxottica im Fokus
Top News
Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte Tesla-Aktie mit Milliardenwette auf Elon Musk: Warum der CEO auch bei Misserfolg abkassieren könnte
Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer Volvo-Aktie: Nachfrageschwäche in Nordamerika belastet Lkw-Bauer
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZertifikateAwards: Jetzt für finanzen.net zero abstimmen und eine Reise nach Berlin gewinnen!
So entwickelt sich Gerresheimer

Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag tiefer

17.10.25 09:22 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Gerresheimer. Die Gerresheimer-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 26,72 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
26,32 EUR -0,68 EUR -2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Gerresheimer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 1,4 Prozent im Minus bei 26,72 EUR. Die Gerresheimer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 26,48 EUR ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 26,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.473 Gerresheimer-Aktien.

Bei einem Wert von 86,05 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.10.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 222,04 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gerresheimer-Aktie. Am 17.10.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 26,48 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 0,90 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Gerresheimer-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten Gerresheimer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,040 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,052 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 45,70 EUR aus.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.08.2025 – vorgestellt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Gerresheimer ein EPS von 0,79 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Gerresheimer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 560,68 Mio. EUR im Vergleich zu 498,51 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 25.02.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Gerresheimer.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 3,27 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie erneut tiefer: Weitere Analysten zweifeln an Gerresheimer

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
10.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
09.10.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
09.10.2025Gerresheimer BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Gerresheimer HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.2025Gerresheimer NeutralUBS AG
13.10.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
25.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
24.09.2025Gerresheimer HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
10.10.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
09.10.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen