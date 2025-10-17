Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer gibt am Nachmittag nach

Kursverlauf

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Gerresheimer gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,8 Prozent auf 26,88 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 26,88 EUR. Die Gerresheimer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,02 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 26,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 267.446 Gerresheimer-Aktien den Besitzer.

Am 18.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 86,05 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 220,13 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Gerresheimer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.10.2025 Kursverluste bis auf 26,02 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,20 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,040 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,052 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 45,70 EUR.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,37 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gerresheimer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 560,68 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 498,51 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Gerresheimer wird am 26.02.2026 gerechnet. Am 25.02.2027 wird Gerresheimer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

In der Gerresheimer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,27 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

Gerresheimer-Aktie erneut tiefer: Weitere Analysten zweifeln an Gerresheimer

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus

Gerresheimer-Aktie klar im Minus: Moulded-Glass-Geschäft soll 2026 verkauft werden