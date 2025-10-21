ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Gerresheimer auf 34,10 Euro - 'Buy'
Werte in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Gerresheimer von 66,80 auf 34,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst James Vane-Tempest passte seine Schätzungen am Montag an die jüngst gesenkten Jahresziele des Herstellers von Spezialverpackungen an. Beim Kursziel nimmt er nun einen 30-prozentigen Abschlag auf den inneren Wert vor. Alle Augen seien aber auf die mittelfristigen Aussichten gerichtet./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 11:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
