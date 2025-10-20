Gerresheimer Aktie News: Gerresheimer am Mittag mit negativen Vorzeichen

Notierung im Blick

Die Aktie von Gerresheimer gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Gerresheimer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 26,50 EUR ab.

Das Papier von Gerresheimer befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 26,50 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Gerresheimer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 26,46 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 27,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.081 Gerresheimer-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 85,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.10.2024 erreicht. 224,34 Prozent Plus fehlen der Gerresheimer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 17.10.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 26,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 1,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Gerresheimer-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,038 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Gerresheimer 0,040 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 45,70 EUR an.

Am 14.10.2025 hat Gerresheimer die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,37 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,47 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 498,51 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 560,68 Mio. EUR ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.02.2026 erfolgen. Am 25.02.2027 wird Gerresheimer schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Gerresheimer einen Gewinn von 3,23 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Gerresheimer-Aktie

MDAX-Titel Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Gerresheimer-Aktie erneut tiefer: Weitere Analysten zweifeln an Gerresheimer

Analysten-Dämpfer: Gerresheimer-Aktie dreht nach negativer Bewertung im Minus