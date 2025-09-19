Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,54 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 55 auf 49 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Falko Friedrichs rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht mit weiter schwachen Ergebnissen. Die Jahresziele seien wieder einmal gefährdet./ag/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Hold
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
43,90 €
|Abst. Kursziel*:
11,62%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
44,44 €
|Abst. Kursziel aktuell:
10,26%
|
Analyst Name:
Falko Friedrichs
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
