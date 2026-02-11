DAX23.784 -0,8%Est505.809 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1000 ±0,0%Nas22.697 ±0,0%Bitcoin59.958 -0,4%Euro1,1608 ±0,0%Öl89,77 -1,8%Gold5.187 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Beiersdorf 520000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Allianz 840400 TUI TUAG50 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA BASF BASF11 Deutsche Bank 514000 Siemens 723610 ExxonMobil 852549
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester -- Oracle überzeugt mit Bilanz -- Rheinmetall steigert Umsatz und Gewinn -- BioNTech, PayPay, NIO, Porsche, Novo Nordisk, TSMC im Fokus
Top News
Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen Schutz vor dem Tech-Beben: So lassen sich Portfolios laut JPMorgan mit ETFs gegen die KI-Blase schützen
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral UBS AG veröffentlicht Bewertung: Volkswagen (VW) vz-Aktie mit Neutral
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Renditechancen in Schwellenländern entdecken - mit ETFs von Amundi einfach und günstig investieren.
Wer­bung

ROUNDUP/Gerresheimer: Abschluss 2025 wohl erst im Juni - SDax-Rausschmiss droht

11.03.26 11:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
17,21 EUR 0,85 EUR 5,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
17.127,5 PKT -188,6 PKT -1,09%
Charts|News|Analysen

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der mit Bilanzierungsfehlern ringende Verpackungsspezialist Gerresheimer muss wegen der Verschiebung der Vorlage des Geschäftsberichts 2025 voraussichtlich den Nebenwerteindex SDAX verlassen. Laut Abstimmung mit dem Abschlussprüfer dürfte der testierte Jahres- und der Konzernabschluss erst nach dem 31. März veröffentlicht werden, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit. Bereits vor einigen Wochen hatte Gerresheimer dem eigentlich für Ende Februar geplanten Veröffentlichungsdatum eine Absage erteilt. An der Börse kam dies nicht gut an. Die Aktie sackte im frühen Mittwochhandel um bis zu 18 Prozent ab, dämmte aber anschließend die Kursverluste etwas ein. Zuletzt verlor das Papier noch fast zehn Prozent.

Wer­bung

Die Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlusses 2025 verzögere sich, hieß es weiter. Die Untersuchungen der Geschäftsvorgänge 2024 und 2025 durch eine zweite externe Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Aufbereitung für die Abschlussprüfung erforderlichen Unterlagen dauerten länger als erwartet. Angestrebt werde nun eine Veröffentlichung im Juni. Mit dieser Verzögerung verstoße Gerresheimer gegen die Index-Regeln der Deutschen Börse und müsste daher voraussichtlich den Nebenwerte-Index SDax verlassen.

Die eigentlich für den 3. Juni geplante Hauptversammlung muss auch verschoben werden. Und auch die Zahlen für das erste Geschäftsquartal müssen auf einen Termin nach dem bisher geplanten 16. April verlegt werden. Das Management will deshalb mit den Kreditgebern sprechen, um eine Verlängerung der in den Finanzierungsverträgen festgelegten Vorlagepflichten des Jahresabschlusses zu vereinbaren.

Zum Hintergrund: Gerresheimer hatte im Februar mitgeteilt, aufgrund interner Hinweise in Abstimmung mit dem Abschlussprüfer weitere Untersuchungen durch eine zweite Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zur Erfassung von Umsatzerlösen und Bilanzierung in den Geschäftsjahren 2024 und 2025 beauftragt zu haben. Zudem hatte die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mitgeteilt, eine bereits laufende Prüfung zu erweitern und eine weitere Prüfung einzuleiten.

Wer­bung

Nach bisherigen Erkenntnissen hätten einzelne Mitarbeitende gegen interne Richtlinien und Bilanzierungsvorschriften verstoßen, hatte es in diesem Zusammenhang geheißen. Die daraus resultierenden Korrekturen im Konzernabschluss betreffen demnach im Wesentlichen die Erfassung von Umsatzerlösen sowie die Bilanzierung und Bewertung von Vorräten./mis/mne/stk

Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Gerresheimer AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.02.2026Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
16.01.2026Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
23.12.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
21.10.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
16.02.2026Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.02.2026Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.02.2026Gerresheimer NeutralUBS AG
11.02.2026Gerresheimer Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
24.02.2026Gerresheimer SellUBS AG
12.02.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
11.02.2026Gerresheimer VerkaufenDZ BANK
13.01.2026Gerresheimer UnderperformBernstein Research
22.12.2025Gerresheimer VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen