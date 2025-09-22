DAX23.599 -0,1%ESt505.466 -0,1%Top 10 Crypto15,56 +2,0%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.298 +1,6%Euro1,1753 -0,5%Öl68,28 +0,7%Gold3.760 -0,1%
Aktienentwicklung

Gerresheimer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Gerresheimer

24.09.25 12:05 Uhr
Gerresheimer Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Gerresheimer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Gerresheimer. Der Gerresheimer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 15,0 Prozent auf 36,36 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Gerresheimer AG
36,58 EUR -6,24 EUR -14,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Gerresheimer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:49 Uhr 15,0 Prozent auf 36,36 EUR. Das Tagestief markierte die Gerresheimer-Aktie bei 26,52 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,92 EUR. Von der Gerresheimer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.797.437 Stück gehandelt.

Am 26.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 99,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Gerresheimer-Aktie somit 63,37 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.09.2025 (26,52 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 27,06 Prozent könnte die Gerresheimer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Gerresheimer-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,040 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,938 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 64,07 EUR je Gerresheimer-Aktie an.

Am 10.07.2025 äußerte sich Gerresheimer zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 EUR gegenüber 0,94 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 502,38 Mio. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 600,65 Mio. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Gerresheimer am 10.10.2025 präsentieren. Am 08.10.2026 wird Gerresheimer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,10 EUR je Aktie in den Gerresheimer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Gerresheimer AG

DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
12:46Gerresheimer OverweightBarclays Capital
23.09.2025Gerresheimer OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Gerresheimer BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.08.2025Gerresheimer BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
11.07.2025Gerresheimer HoldDeutsche Bank AG
10.07.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
04.06.2025Gerresheimer HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.06.2025Gerresheimer HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
17.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
03.07.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
04.06.2025Gerresheimer UnderperformBernstein Research
09.04.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH
19.02.2021Gerresheimer VerkaufenIndependent Research GmbH

