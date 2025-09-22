BaFin prüft bei Gerresheimer Geschäftsbericht 2023/24 - Kurs bricht ein
Werte in diesem Artikel
DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Pharma- und Kosmetik-Verpackungshersteller Gerresheimer steht im Visier der BaFin. Die deutsche Finanzaufsichtsbehörde hat am 18. September eine Prüfung des Konzernabschlusses 2023/24 (Ende November) von Gerresheimer und des dazugehörigen Lageberichts eingeleitet, wie es aus einer Erklärung der Behörde am Mittwoch hervorgeht. Es gebe konkrete Hinweise, dass Gerresheimer gegen Rechnungslegungsvorschriften verstoßen habe. Gerresheimer habe möglicherweise Umsätze aus einigen Verträgen mit Kunden ausgewiesen, obwohl diese Erlöse noch nicht realisiert gewesen seien. Das Unternehmen will sich laut Angaben einer Sprecherin zeitnah zu den Vorwürfen äußern. An der Börse brachen die Aktien um rund ein Drittel ein./mne/jha/
Ausgewählte Hebelprodukte auf Gerresheimer
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Gerresheimer
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Gerresheimer AG
Analysen zu Gerresheimer AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.09.2025
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.2025
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.09.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.2025
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|17.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.2025
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.2021
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Gerresheimer AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen