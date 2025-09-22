Gerresheimer Aktie
Marktkap. 1,54 Mrd. EURKGV 23,52 Div. Rendite 0,05%
WKN A0LD6E
ISIN DE000A0LD6E6
Symbol GRRMF
Gerresheimer Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Gerresheimer mit einem Kursziel von 99,30 Euro auf "Overweight" belassen. Die Trends seien vergleichbar mit dem zweiten Quartal, schrieb David Adlington am Dienstag in seinem Ausblick auf den Zwischenbericht Mitte Oktober. Das endgültige Wachstum des Verpackungsherstellers hänge letztlich also stark vom vierten Quartal ab./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Zusammenfassung: Gerresheimer Overweight
|Unternehmen:
Gerresheimer AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
99,30 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
43,46 €
|Abst. Kursziel*:
128,49%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
43,62 €
|Abst. Kursziel aktuell:
127,65%
|
Analyst Name:
David Adlington
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,07 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Gerresheimer AG
|08:36
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:36
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.25
|Gerresheimer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.08.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|03.07.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|04.06.25
|Gerresheimer Underperform
|Bernstein Research
|09.04.21
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|19.02.21
|Gerresheimer Verkaufen
|Independent Research GmbH
|22.09.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|11.07.25
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research
|04.06.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.06.25
|Gerresheimer Hold
|Warburg Research