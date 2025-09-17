ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für KRONES nach dem Kapitalmarkttag von 175 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe einige zusätzliche Einblicke in das Fundament seiner Umsatz- und Profitabilitätsziele gewährt, aber angesichts des schwierigen Markt- und geopolitischen Umfelds keine ausreichende Sicherheit vermitteln können, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hesse ist nun wegen der kurzfristigen Dynamik skeptischer, zumal die Wachstumsziele für 2026 sehr enttäuschend seien. Dessen ungeachtet sei Krones mit seinem neuen Füllinien-Konzept an der Spitze der Branche positioniert./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
