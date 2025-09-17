DAX23.642 +1,2%ESt505.451 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.132 +0,3%Nas22.505 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,14 +0,3%Gold3.640 -0,5%
ANALYSE-FLASH: Jefferies senkt Ziel für Krones auf 150 Euro - 'Buy'

18.09.25 15:14 Uhr
Werte in diesem Artikel

Aktien
Aktien
KRONES AG
120,60 EUR -5,60 EUR -4,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für KRONES nach dem Kapitalmarkttag von 175 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe einige zusätzliche Einblicke in das Fundament seiner Umsatz- und Profitabilitätsziele gewährt, aber angesichts des schwierigen Markt- und geopolitischen Umfelds keine ausreichende Sicherheit vermitteln können, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hesse ist nun wegen der kurzfristigen Dynamik skeptischer, zumal die Wachstumsziele für 2026 sehr enttäuschend seien. Dessen ungeachtet sei Krones mit seinem neuen Füllinien-Konzept an der Spitze der Branche positioniert./rob/edh/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
15:56KRONES BuyJefferies & Company Inc.
13:11KRONES BuyDeutsche Bank AG
12:01KRONES BuyBaader Bank
10:51KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15:56KRONES BuyJefferies & Company Inc.
13:11KRONES BuyDeutsche Bank AG
12:01KRONES BuyBaader Bank
12.09.2025KRONES BuyDeutsche Bank AG
26.08.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:51KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

