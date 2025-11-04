KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag mit Verlusten

Notierung im Fokus

Die Aktie von KRONES gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 121,60 EUR.

Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:49 Uhr verlor das Papier 1,5 Prozent auf 121,60 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die KRONES-Aktie bis auf 120,60 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,20 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 13.437 KRONES-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 19,90 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 17,60 Prozent.

Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 2,21 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

