KRONES Aktie News: KRONES verliert am Montagnachmittag

Die Aktie von KRONES gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,0 Prozent auf 124,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,0 Prozent auf 124,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 124,00 EUR. Mit einem Wert von 126,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 6.554 KRONES-Aktien.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 100,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 24,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 161,83 EUR für die KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

