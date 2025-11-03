KRONES Aktie News: KRONES kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Kurs der KRONES

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 125,80 EUR an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die KRONES-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 125,80 EUR. Bei 126,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.406 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 15,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,35 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

