DAX24.232 +1,1%Est505.702 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,76 -0,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin93.665 -2,4%Euro1,1515 -0,2%Öl64,62 -0,7%Gold4.006 +0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Humanoid Global A41B76 RENK RENK73 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000-Punkte-Marke zurückerobert: DAX legt zu -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- TKMS, Highland Critical Minerals, Palantir, Apple, Lufthansa im Fokus
Top News
Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden IREN-Aktie beflügelt: Microsoft investiert Milliarden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
KI und Robotik verändern die Wirtschaft. Mit diesem Amundi ETF kannst du in die Treiber dieser Revolution investieren. Hier mehr erfahren.
Kurs der KRONES

KRONES Aktie News: KRONES kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

03.11.25 12:05 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES kommt am Montagmittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie zeigte sich zuletzt im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 125,80 EUR an der Tafel.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
125,40 EUR -0,60 EUR -0,48%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zum Vortag unverändert notierte die KRONES-Aktie um 11:49 Uhr im XETRA-Handel bei 125,80 EUR. Bei 126,60 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,60 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 126,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.406 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 15,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 07.04.2025 Kursverluste bis auf 100,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,35 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die KRONES-Aktie bei 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass KRONES ein EPS in Höhe von 9,88 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Papier KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf KRONES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf KRONES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Krones AG

Nachrichten zu KRONES AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für KRONES AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen