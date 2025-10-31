KRONES Aktie News: KRONES am Nachmittag freundlich

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 126,40 EUR.

Die KRONES-Aktie konnte um 15:50 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 126,40 EUR. Der Kurs der KRONES-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 127,00 EUR zu. Bei 126,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.738 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 145,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 100,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 20,73 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,21 EUR, nach 2,19 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,32 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht