KRONES Aktie
Marktkap. 3,84 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Krones von 160 auf 149 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Die initiale Wachstums-Indikation für 2026 ist schwächer ausgefallen", schrieb Thorsten Reigber am Montag im Nachgang des Kapitalmarkttags. Insgesamt bleibt er aber optimistisch für den Hersteller von Abfüllanlagen./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Kaufen
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
121,80 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
122,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
