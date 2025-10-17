DAX 24.099 +1,1%ESt50 5.645 +0,7%MSCI World 4.306 +0,2%Top 10 Crypto 15,20 +2,3%Nas 22.680 +0,5%Bitcoin 95.109 +2,1%Euro 1,1653 -0,1%Öl 60,87 -0,8%Gold 4.264 +0,3%
KRONES Aktie

Marktkap. 3,85 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
Jefferies & Company Inc.

KRONES Buy

13:16 Uhr
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones von 150 auf 152 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach einem enttäuschenden Ausblick auf 2026, der die Aktie belastet habe, dürfte sich Stimmung mit dem Zahlenwerk zum dritten Quartal drehen, schrieb Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Er rechnet mit soliden Auftragseingängen und einer soliden Gewinn- und Verlustrechnung des Herstellers von Getränkeabfüllanlagen./rob/ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
152,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
122,60 €		 Abst. Kursziel*:
23,98%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
124,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,19%
Analyst Name:
Constantin Hesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

13:16 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
25.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Warburg Research
22.09.25 KRONES Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

