Fokus auf Aktienkurs

KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag mit Aufschlag

20.10.25 09:22 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES am Montagvormittag mit Aufschlag

Die Aktie von KRONES zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
123,20 EUR 0,60 EUR 0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 122,80 EUR. Kurzfristig markierte die KRONES-Aktie bei 123,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 123,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 1.235 KRONES-Aktien gehandelt.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 15,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 100,20 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die KRONES-Aktie derzeit noch 18,40 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 161,50 EUR an.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 2,19 EUR je Aktie verdient. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass KRONES einen Gewinn von 9,87 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Bildquellen: Krones AG

