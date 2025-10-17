KRONES Aktie News: Anleger schicken KRONES am Nachmittag auf rotes Terrain

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von KRONES. Zuletzt fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 123,00 EUR ab.

Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 123,00 EUR nach. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 121,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 122,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.900 KRONES-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 145,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,54 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 22,75 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für KRONES-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,96 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 hat KRONES in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat KRONES mit einem Umsatz von insgesamt 1,32 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,57 Prozent gesteigert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,87 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

