KRONES Aktie

123,00 EUR -0,80 EUR -0,65 %
STU
Marktkap. 3,92 Mrd. EUR

KGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500

ISIN DE0006335003

Symbol KRNNF

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

KRONES Buy

10:41 Uhr
KRONES Buy
KRONES AG
KRONES AG
123,00 EUR -0,80 EUR -0,65%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Krones mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Thielmann rät in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Kapitalmarkttages, den übertriebenen Kursrückschlag zum Kauf zu nutzen. Auch mit dem nun avisierten, geringeren Wachstum würde der Anlagenbauer mit dem Tempo der Investitionsgüterbranche Schritt halten und direkte Wettbewerber sogar abhängen. Gleichzeitig seien die Krones-Aktien deutlich niedriger bewertet./rob/ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 16:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Krones

Zusammenfassung: KRONES Buy

Unternehmen:
KRONES AG		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
150,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
123,40 €		 Abst. Kursziel*:
21,56%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
123,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,95%
Analyst Name:
Benjamin Thielmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
161,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu KRONES AG

10:41 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.25 KRONES Buy Warburg Research
22.09.25 KRONES Kaufen DZ BANK
18.09.25 KRONES Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

