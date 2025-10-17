KRONES Aktie News: KRONES am Mittag tiefer

Kursentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,3 Prozent bei 121,40 EUR.

Die KRONES-Aktie musste um 11:42 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,3 Prozent auf 121,40 EUR. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 121,20 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 122,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.938 KRONES-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,10 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 100,20 EUR am 07.04.2025. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 17,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 161,50 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,21 EUR gegenüber 2,19 EUR im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,32 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,87 EUR je Aktie aus.

