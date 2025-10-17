KRONES Aktie News: KRONES am Freitagvormittag im Minusbereich

Aktie im Blick

Die Aktie von KRONES gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 122,60 EUR.

Die KRONES-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,3 Prozent im Minus bei 122,60 EUR. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 122,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 122,60 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 1.352 Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der KRONES-Aktie. Bei einem Wert von 100,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Mit Abgaben von 18,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten KRONES-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,60 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 161,50 EUR an.

Am 30.07.2025 lud KRONES zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,32 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 1,31 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,87 EUR je Aktie.

