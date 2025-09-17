KRONES Aktie
Marktkap. 4,21 Mrd. EURKGV 13,69 Div. Rendite 2,17%
WKN 633500
ISIN DE0006335003
Symbol KRNNF
KRONES Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Krones nach dem Kapitalmarkttag von 175 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Abfüllanlagen habe einige zusätzliche Einblicke in das Fundament seiner Umsatz- und Profitabilitätsziele gewährt, aber angesichts des schwierigen Markt- und geopolitischen Umfelds keine ausreichende Sicherheit vermitteln können, schrieb Constantin Hesse in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Hesse ist nun wegen der kurzfristigen Dynamik skeptischer, zumal die Wachstumsziele für 2026 sehr enttäuschend seien. Dessen ungeachtet sei Krones mit seinem neuen Füllinien-Konzept an der Spitze der Branche positioniert./rob/edh/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 07:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Krones AG
Zusammenfassung: KRONES Buy
|Unternehmen:
KRONES AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
150,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
126,60 €
|Abst. Kursziel*:
18,48%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
120,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,38%
|
Analyst Name:
Constantin Hesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
164,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
