KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagmittag südwärts

30.10.25 12:04 Uhr
KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Donnerstagmittag südwärts

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die KRONES-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 125,80 EUR ab.

KRONES AG
125,40 EUR -1,80 EUR -1,42%
Der KRONES-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 11:40 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 125,80 EUR. Die KRONES-Aktie sank bis auf 125,40 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 126,20 EUR. Von der KRONES-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.234 Stück gehandelt.

Bei 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,35 Prozent unter dem aktuellen Kurs der KRONES-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 161,83 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1,32 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie in den KRONES-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

Analysen zu KRONES AG

DatumRatingAnalyst
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
