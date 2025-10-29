KRONES Aktie News: KRONES am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von KRONES gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die KRONES-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,7 Prozent auf 125,40 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von KRONES nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:02 Uhr 1,7 Prozent auf 125,40 EUR. Das Tagestief markierte die KRONES-Aktie bei 125,40 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,40 EUR. Bisher wurden heute 4 KRONES-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die KRONES-Aktie derzeit noch 16,27 Prozent Luft nach oben. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,10 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte KRONES am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte KRONES ein EPS von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,88 EUR je Aktie.

