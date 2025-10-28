KRONES Aktie News: KRONES tendiert am Dienstagnachmittag nahe Vortagesschluss

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von KRONES zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Ausschläge verzeichnete die KRONES-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 127,80 EUR.

Mit einem Kurs von 127,80 EUR zeigte sich die KRONES-Aktie im XETRA-Handel um 15:43 Uhr kaum verändert. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 128,00 EUR aus. Die KRONES-Aktie sank bis auf 126,80 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,40 EUR. Der Tagesumsatz der KRONES-Aktie belief sich zuletzt auf 14.735 Aktien.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die KRONES-Aktie somit 12,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (100,20 EUR). Mit Abgaben von 21,60 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,83 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte KRONES am 30.07.2025. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,31 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,88 EUR je KRONES-Aktie belaufen.

