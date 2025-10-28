KRONES Aktie News: KRONES am Mittag im Minus

KRONES im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von KRONES. Das Papier von KRONES befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 127,20 EUR ab.

Die KRONES-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:35 Uhr um 0,5 Prozent auf 127,20 EUR nach. Bei 126,80 EUR markierte die KRONES-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 127,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 1.793 Stück.

Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 14,62 Prozent Plus fehlen der KRONES-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 100,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 21,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,21 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei KRONES noch ein Gewinn pro Aktie von 2,19 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte KRONES einen Umsatz von 1,31 Mrd. EUR eingefahren.

Experten gehen davon aus, dass KRONES im Jahr 2025 9,88 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

