KRONES Aktie News: KRONES am Vormittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von KRONES. Die KRONES-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 127,20 EUR abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 127,20 EUR abwärts. Der Kurs der KRONES-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,20 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 127,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 334 KRONES-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 14.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 145,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 12,76 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 100,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die KRONES-Aktie 26,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,60 EUR an KRONES-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,96 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.
Am 30.07.2025 äußerte sich KRONES zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 1,32 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,31 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,88 EUR je Aktie.
Redaktion finanzen.net
Datum
Rating
Analyst
20.10.2025
KRONES Buy
Jefferies & Company Inc.
25.09.2025
KRONES Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025
KRONES Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025
KRONES Buy
Warburg Research
22.09.2025
KRONES Kaufen
DZ BANK
