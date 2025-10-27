KRONES Aktie News: KRONES am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von KRONES gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR abwärts.
Das Papier von KRONES gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der KRONES-Aktie ging bis auf 127,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 129,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 9.137 KRONES-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 145,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,73 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 100,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,84 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nachdem KRONES seine Aktionäre 2024 mit 2,60 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,96 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 161,83 EUR.
KRONES gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,19 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,32 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,88 EUR je Aktie.
