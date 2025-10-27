KRONES Aktie News: Anleger greifen bei KRONES am Vormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von KRONES zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die KRONES-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 129,40 EUR nach oben.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von KRONES zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 129,40 EUR. Die KRONES-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 129,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 129,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 479 Stück.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 100,20 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 22,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,60 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,96 EUR. Analysten bewerten die KRONES-Aktie im Durchschnitt mit 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,19 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,88 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel hätten Anleger an einem KRONES-Investment von vor einem Jahr verdient

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht