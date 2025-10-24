KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Freitagnachmittag

Notierung im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von KRONES. Das Papier von KRONES legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 128,80 EUR.

Um 15:49 Uhr stieg die KRONES-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 128,80 EUR. In der Spitze legte die KRONES-Aktie bis auf 128,80 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 128,20 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 7.055 KRONES-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 145,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,20 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der aktuelle Kurs der KRONES-Aktie ist somit 22,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,96 EUR. Im Vorjahr erhielten KRONES-Aktionäre 2,60 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 161,83 EUR.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,21 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,19 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat KRONES im vergangenen Quartal 1,32 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte KRONES 1,31 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem KRONES-Gewinn in Höhe von 9,88 EUR je Aktie aus.

