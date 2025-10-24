DAX24.180 -0,1%Est505.665 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,17 -0,2%Nas22.942 +0,9%Bitcoin95.597 +0,9%Euro1,1612 -0,1%Öl66,16 +0,3%Gold4.065 -1,5%
Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen Vor US-Inflationsdaten: DAX im Freitagshandel erneut unentschlossen
Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken! Bufab AB: Nischenspezialist im Bereich des Supply Chain Managements steigt auf neue Bestmarken!
KRONES im Blick

KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden

24.10.25 09:22 Uhr
Die Aktie von KRONES zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
KRONES AG
128,40 EUR 1,40 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die KRONES-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 128,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 108 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 13,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 27,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,88 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur KRONES-Aktie

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in KRONES von vor 10 Jahren abgeworfen

MDAX-Titel KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte eine KRONES-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert KRONES-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KRONES-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
20.10.2025KRONES BuyJefferies & Company Inc.
25.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.09.2025KRONES BuyWarburg Research
22.09.2025KRONES KaufenDZ BANK
18.09.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
01.08.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
20.05.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
31.01.2025KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.11.2024KRONES HoldHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
17.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
05.11.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
04.08.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.05.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux
10.02.2021KRONES ReduceKepler Cheuvreux

