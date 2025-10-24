KRONES Aktie News: KRONES gewinnt am Vormittag an Boden

KRONES im Blick

Die Aktie von KRONES zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von KRONES konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR.

Die KRONES-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 128,20 EUR. Die KRONES-Aktie legte bis auf 128,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 128,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 108 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 145,80 EUR erreichte der Titel am 14.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die KRONES-Aktie mit einem Kursplus von 13,73 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 100,20 EUR. Der derzeitige Kurs der KRONES-Aktie liegt somit 27,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für KRONES-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,60 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,96 EUR belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 161,83 EUR je KRONES-Aktie aus.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 2,21 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 0,57 Prozent auf 1,32 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Experten taxieren den KRONES-Gewinn für das Jahr 2025 auf 9,88 EUR je Aktie.

