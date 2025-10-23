KRONES Aktie News: KRONES präsentiert sich am Mittag stärker

So bewegt sich KRONES

Die Aktie von KRONES gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die KRONES-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Das Papier von KRONES konnte um 11:45 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 127,00 EUR. Die KRONES-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 127,80 EUR aus. Bei 127,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten KRONES-Aktien beläuft sich auf 6.763 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.05.2025 bei 145,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,80 Prozent könnte die KRONES-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 100,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 21,10 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 2,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,96 EUR je KRONES-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der KRONES-Aktie wird bei 161,83 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 legte KRONES die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,21 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KRONES im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,32 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

In der KRONES-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 9,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

