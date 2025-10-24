DAX24.228 +0,1%Est505.667 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 -0,1%Nas23.188 +1,1%Bitcoin95.359 +0,7%Euro1,1626 +0,1%Öl66,38 +0,6%Gold4.106 -0,5%
Heute im Fokus
Handelsstreit im Blick: DAX unentschlossen -- Wall Street startet höher -- Intel: Starke Zahlen -- HENSOLDT: Höhere Ziele -- Lufthansa, DroneShield, SuperMicro, TKMS, Beyond Meat, Dow im Fokus
Top News
Kaufempfehlungen KW 43

Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

24.10.25 14:21 Uhr
Kaufempfehlung: Diese Aktien stehen auf den Expertenlisten ganz oben | finanzen.net

In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

- In eigener Sache -

Aktien Empfehlungen KW 25/43: Analysten raten zum Kauf

Platz 16: Das Ranking

Anleger, die Aktien kaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.

Quelle: finanzen.net, Bild: Vadim Balantsev / Shutterstock.com

Platz 15: HENSOLDT

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HENSOLDT von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: HENSOLDT

Platz 14: ASML

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ASML

Platz 13: Apple

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Marek Szandurski / Shutterstock.com

Platz 12: RENK

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: RENK Group AG

Platz 11: Amazon

Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ioan Panaite / Shutterstock.com

Platz 10: adidas

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für adidas nach der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Radu Bercan / Shutterstock.com

Platz 9: Coca-Cola

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: MAHATHIR MOHD YASIN / Shutterstock.com

Platz 8: Microsoft

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoftt mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Volodymyr Kyrylyuk / Shutterstock.com

Platz 7: Novo Nordisk

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: JHVEPhoto / Shutterstock.com

Platz 6: Nestlé

Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestlé von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Ken Wolter / Shutterstock.com

Platz 5: SAP

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen.Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 4: Airbus

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 3: Siemens

Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: ricochet64 / Shutterstock.com

Platz 2: RWE

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 1: T-Mobile US

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse

Quelle: finanzen.net, Bild: Tupungato / Shutterstock.com

