Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Kauf empfohlen.
Platz 16: Das Ranking
Platz 15: HENSOLDT
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für HENSOLDT von 111 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 14: ASML
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ASML auf "Buy" mit einem Kursziel von 1000 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 13: Apple
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple auf "Overweight" mit einem Kursziel von 280 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 12: RENK
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für RENK mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Overweight" belassen. Zur Analyse
Platz 11: Amazon
Das Analysehaus Jefferies hat Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 10: adidas
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für adidas nach der Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 280 Euro auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 9: Coca-Cola
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 79 US-Dollar belassen. Zur Analyse
Platz 8: Microsoft
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Microsoftt mit einem Kursziel von 650 US-Dollar auf "Buy" belassen. Zur Analyse
Platz 7: Novo Nordisk
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Novo Nordisk nach der Ankündigung einer außerordentlichen Hauptversammlung mit einem Kursziel von 540 dänischen Kronen auf "Market-Perform" belassen. Zur Analyse
Platz 6: Nestlé
Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktie von Nestlé von 92 auf 93 Franken angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Zur Analyse
Platz 5: SAP
Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Buy" belassen.Zur Analyse
Platz 4: Airbus
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 3: Siemens
Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 2: RWE
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Zur Analyse
Platz 1: T-Mobile US
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für T-Mobile US auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. Zur Analyse
