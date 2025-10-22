Siemens Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er habe mit einem erfahrenen deutschen Steueranwalt über die steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen verschiedener Optionen für die Beteiligung an Siemens Healthineers gesprochen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese zu behalten oder auszubauen passe nicht zur aktuellen Unternehmensstrategie, und mit einem schrittweisen Verkauf am Markt drohe ein Überhang für die verbleibende Beteiligung. Eine Abspaltung, in deren Rahmen die bestehenden Aktionäre die neuen Anteilsscheine ins Depot gebucht bekämen, wäre typischerweise steuerneutral. Dies würde aber dadurch verkompliziert, dass Siemens sich auf diesem Weg bereits 2018 von einem Teil seiner Beteiligung an dem Medizintechnikkonzern getrennt habe./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
255,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
239,35 €
|Abst. Kursziel*:
6,54%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
240,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
|
Analyst Name:
Andre Kukhnin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
235,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
