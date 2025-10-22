DAX 24.111 -0,2%ESt50 5.653 +0,3%MSCI World 4.321 +0,0%Top 10 Crypto 15,02 +0,7%Nas 22.740 -0,9%Bitcoin 94.320 +1,7%Euro 1,1597 -0,2%Öl 64,81 +0,7%Gold 4.104 +0,3%
Siemens Aktie

Siemens Aktien-Sparplan
240,30 EUR -0,85 EUR -0,35 %
STU
Marktkap. 189,86 Mrd. EUR

KGV 17,23 Div. Rendite 2,87%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Siemens auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro belassen. Er habe mit einem erfahrenen deutschen Steueranwalt über die steuerlichen und rechtlichen Auswirkungen verschiedener Optionen für die Beteiligung an Siemens Healthineers gesprochen, schrieb Andre Kukhnin in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Diese zu behalten oder auszubauen passe nicht zur aktuellen Unternehmensstrategie, und mit einem schrittweisen Verkauf am Markt drohe ein Überhang für die verbleibende Beteiligung. Eine Abspaltung, in deren Rahmen die bestehenden Aktionäre die neuen Anteilsscheine ins Depot gebucht bekämen, wäre typischerweise steuerneutral. Dies würde aber dadurch verkompliziert, dass Siemens sich auf diesem Weg bereits 2018 von einem Teil seiner Beteiligung an dem Medizintechnikkonzern getrennt habe./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MICHELE TANTUSSI/AFP//Getty Images

Zusammenfassung: Siemens Buy

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
255,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
239,35 €		 Abst. Kursziel*:
6,54%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
240,30 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,12%
Analyst Name:
Andre Kukhnin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
235,38 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

09:11 Siemens Buy UBS AG
21.10.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.10.25 Siemens Sector Perform RBC Capital Markets
10.10.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
09.10.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

