Siemens Aktie News: Siemens büßt am Vormittag ein
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Siemens. Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 240,60 EUR.
Die Aktionäre schickten das Papier von Siemens nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:07 Uhr 0,5 Prozent auf 240,60 EUR. Die Siemens-Aktie gab in der Spitze bis auf 240,50 EUR nach. Mit einem Wert von 242,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 21.570 Siemens-Aktien den Besitzer.
Bei 250,15 EUR markierte der Titel am 09.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 3,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 162,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Siemens-Aktie 32,51 Prozent sinken.
Für Siemens-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 5,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,41 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 234,13 EUR.
Am 07.08.2025 legte Siemens die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Siemens 2,51 EUR je Aktie erwirtschaftet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,38 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 18,90 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.
Am 13.11.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Siemens-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 12.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 11,63 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.net
